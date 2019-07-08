إيران : رفع (التخصيب) لمستوى 5ر4% كاف في الوقت الحالي

طهران ـ وكالات: أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية تعتزم رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بصورة أولية إلى مستوى 5ر4%. وقال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي :”منشآتنا تتطلب مستوى تخصيب يتراوح بين 1ر1 و5ر4%، ومن ثم فإن أي نسبة دون 5% ستكون كافية في الوقت الحالي”. وكانت إيران أعلنت أمس الاول تطبيق الخطوة الثانية من خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، وتمثلت هذه الخطوة في رفع تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 67ر3% المنصوص عليها في الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه مع القوى الكبرى عام 2015 . وهددت بمزيد من خفض التعهدات بعد شهرين.

من جانبها، نقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي التأكيد أن “إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 67ر3%”. وتحدث كمالوندي عن أن إيران تعمل حاليا على إعداد خياراتها للمرحلة الثالثة من خفض التعهدات، كاشفا عن أن من بينها رفع مستوى التخصيب لـ20% . وقال :”هناك العديد من الخيارات، وستقوم إيران بهدوء وبصورة مدروسة باتخاذ ما يتناسب مع حاجات البلاد”، مشيرا إلى أن من بين الخيارات زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي وإعادة تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا. وأضاف :”إيران ليست بحاجة إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في الوقت الحاضر، ولكن لو أردنا إنتاجه فلن تكون هناك أي عقبة”. واستطرد :”مسألة رفع نسبة التخصيب إلى 20% أو حتى أكثر من ذلك مطروحة في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي كخيارات في الخطوات اللاحقة، ولكن سيتم العمل بكل منها حسب الحاجة وليس لمجرد أن المستوى الأكبر يخيف الطرف الآخر”. وشدد على أنه من الناحية التقنية، فإن إيران ستواصل خفض التزاماتها تدريجيا، إلا أنها جاهزة في الوقت نفسه إلى العودة للظروف السابقة إذا بادرت الأطراف الأخرى لتنفيذ التزاماتها.