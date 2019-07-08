الحكومة اليمنية : مقتل 190مدنيا بألغام في الجوف

صنعاء ـ د ب أ :أعلنت الحكومة اليمنية أمس مقتل 190 مدنيا في انفجار ألغام قالت الحكومة أن “أنصار الله”زرعتها في محافظة الجوف شمال اليمن منذ بدء الحرب. وقال بيان صادر عن مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة الجوف، إن جماعة أنصار الله قامت بزراعة الآلاف من الألغام في جميع أنحاء مناطق المحافظة، خصوصا في الأماكن التي أجبرت على الانسحاب منها. وأضاف البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه، أن “جماعة أنصار الله عمدت إلى تفخيخ بعض المناطق لتودي بحياة المئات من المواطنين وإصابة العديد بإعاقات كلية أو جزئية نتيجة فقدانهم لأطرافهم جراء الانفجارات”.وذكر البيان أنه تم تسجيل 190 حالة وفاة و385 إصابة وتشوهات وإعاقة وبتر وأكثر من 105حالات تدمير للسيارات والممتلكات العامة، بالإضافة إلى التسبب في قتل أكثر من 100من المواشي، بفعل ألغام أنصار الله.وناشد البيان كل المنظمات الدولية والمحلية المعنية بسرعة التدخل لإنقاذ الأهالي في محافظة الجوف من هذه الكارثة الإنسانية المهددة للحياة. ووجه نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن جريفيث لزيارة الجوف والاطلاع على ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق الإنسانية في المحافظة قبل “أنصار الله”.