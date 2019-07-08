الاحتلال ينشر جنوده على حدود غزة ويصعد اعتداءاته بالقدس

القدس المحتلة ـ الخليج 365: نقل جيش الاحتلال معدات ثقيلة وقرر نشر جنود لواء جولاني على طول حدود قطاع غزة أمس للتعامل مع ما أسماه بـ”حدث أمني” قرب منطقة السياج الأمني جنوب القطاع دون تفاصيل. وحسب موقع “واللا” الإسرائيلي، أن أمراً ما تم العثور عليه قرب السياج في حين أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظر نشر حول الحادث.وذكر مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت في غلاف غزة أنه سيتم نشر لواء جولاني على الحدود وداخل كيبوتسات ومستوطنات الغلاف.مشيرًا إلى أن عملية النشر بدأت فعليًا وستنتهي خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الرابع على التوالي، حملة اعتداءاتها والتنكيل بأهالي بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وذلك كعقاب جماعي ضدهم في أعقاب المواجهات التي شهدتها البلدة الأسبوع الماضي.

وشهدت البلدة صباح أمس حملة مداهمات واعتقالات طالت سبعة مقدسيين بينهم الفتاة براءة وائل محمود(20 عاما)، والتي اعتقلت للضغط على شقيقها براء من أجل تسليم نفسه بسبب عدم تواجده في المنزل لحظة مداهمته.وفي السياق، أكد سكان في العيسوية أن الحياة اليومية في القرية تضررت، وأن الكثيرين توقفوا عن السفر بسياراتهم الخاصة، كما أن العديد من التجار أغلقوا محلاتهم خشية عمليات تفتيش وتنكيل لأن الشارع يكاد يخلو من المارة أيضًا.وزعمت شرطة الاحتلال في تبرير حملتها التنكيلية ضد سكان العيسوية بأنها “تهدف إلى منع مخالفات وخاصة مخالفات تشكل خطر على حياة السكان في أنحاء المدينة، وخلال ذلك تركز عملياتها في نقاط مختلفة تحدث فيها مخالفات كثيرة”، علمًا أنها لا تقوم بممارسات كهذه في أماكن أخرى بالقدس المحتلة.