ضربات للجيش السوري ردا على خروقات الإرهابيين بحماة وإدلب

دمشق ـ الخليج 365: كثفت وحدات الجيش السوري ردها على اعتداءات الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب عبر ضربات بالمدفعية والرمايات الصاروخية ضد مقرات ومناطق انتشار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات التابعة له. وتعتدي المجموعات الإرهابية بشكل متكرر بالقذائف الصاروخية على المدنيين وممتلكاتهم والممتلكات العامة في القرى والبلدات الآمنة بريف حماة كان آخرها صباح امس حيث أفادت وكالة “سانا” الاخبارية الرسمية بسقوط عدة صواريخ أطلقها إرهابيو “النصرة” على قريتي العزيزية و الحماميات أسفرت عن أضرار مادية. وذكرت “سانا” أن وحدات الجيش نفذت ضربات مكثفة بالمدفعية والصواريخ ضد تحركات ونقاط انتشار مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على محور الجبين وتل ملح والحويجة وبلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي الغربي أسفرت عن تدمير عدة نقاط محصنة ومنصات إطلاق صواريخ. كما اوضحت الوكالة السورية أنه تم استهداف مقرات وتحصينات مجموعات إرهابية في محيط خان شيخون جنوب إدلب بصليات صاروخية ما أدى إلى تدمير تحصينات للإرهابيين وعدد من آلياتهم على الطريق الواصل إلى بلدة الهبيط غربا.

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