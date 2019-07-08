روما وفاليتا تدعوان لبحث آلية دائمة لتوزيع المهاجرين

بالتزامن مع وصول عدد منهم إلى مالطا

روما ـ وكالات: أعلنت حكومتا إيطاليا ومالطا أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى آلية “دائمة”بشكل عاجل للتعامل مع المهاجرين القادمين من البحر، ودعت الحكومتان إلى عقد اجتماع على مستوى التكتل حول هذه القضية.وجاء في بيان مشترك للحكومتين: “لم يعد مسموحا بالمضي قدما على أساس كل حالة على حدة، والبحث عن حلول خلال حالات الطوارئ في ظل تنامي الصعوبات السياسية والمحن شديدة الخطورة”.وأضاف البيان: “نحتاج إلى آلية دائمة منظمة على مستوى الاتحاد الأوروبي، تتعامل مع جميع القضايا الحساسة المتعلقة بالهجرة”.وذلك، يجب إضافة “بند محدد في جدول الأعمال” حول هذه القضية إلى الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 15يوليو، كما جاء في ختام بيان مالطا وإيطاليا.

وقالت القوات المسلحة المالطية إن مجموعة تضم 65 مهاجرا علقوا في نزاع سياسي وصلوا إلى مالطا مساء أمس الاول. وتم نقل 62 من المهاجرين من سفينة الإنقاذ الألمانية آلان كردي إلى قارب دورية مالطي ونزلوا في مالطا بعد الساعة التاسعة مساء أمس الأول”بتوقيت جرينتش”، وكان ثلاثة آخرون نقلوا جوا في وقت سابق لاحتياجهم إلى عناية طبية عاجلة.وسيتم توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعدما رفضت إيطاليا ومالطا السماح لهم بالدخول.