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شؤون الداخلية في بابل تلقي القبض على منتسب بجوازات المحافظة

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اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في بابل، الاثنين، عن القاء القبض على منتسب بجوازات المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تنفيذا لأوامر وتوجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء حسين عبد الهادي محبوبة، وباشراف مدير الشؤون الداخلية في بابل العميد الحقوقي مصطفى السعدي ومن خلال المتابعة المستمرة ضمن قاطع المسؤولية توفرت معلومات بحق منتسب يدعى (ع . ع . ا . ع . ع ) المنسوب الى مديرية الأحوال المدنية والجوازت والاقامة في بابل عن قيامه بالتعاون مع احد المتهمين لإصدار جواز سفر له ولافراد عائلته".

 

واضافت انه "على اثر المعلومات تم التنسبق مع مفارز مكافحة اجرام بابل وإلقاء القبض على المتهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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