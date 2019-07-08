شؤون الداخلية في بابل تلقي القبض على منتسب بجوازات المحافظة

اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في بابل، الاثنين، عن القاء القبض على منتسب بجوازات المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تنفيذا لأوامر وتوجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء حسين عبد الهادي محبوبة، وباشراف مدير الشؤون الداخلية في بابل العميد الحقوقي مصطفى السعدي ومن خلال المتابعة المستمرة ضمن قاطع المسؤولية توفرت معلومات بحق منتسب يدعى (ع . ع . ا . ع . ع ) المنسوب الى مديرية الأحوال المدنية والجوازت والاقامة في بابل عن قيامه بالتعاون مع احد المتهمين لإصدار جواز سفر له ولافراد عائلته".

واضافت انه "على اثر المعلومات تم التنسبق مع مفارز مكافحة اجرام بابل وإلقاء القبض على المتهم".