جيش الاحتلال يعلن اكتشاف نفق جنوب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، اكتشاف نفق بمحاذاة جنوب قطاع غزة، خلال بناء جدار إسمنتي على الحدود لمنع الأنفاق تجاه إسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "خلال بناء جدار تحت أرضي على الحدود مع قطاع غزة اكتشفنا مسار نفق جديداً في جنوب قطاع غزة".

ومنذ عدة أشهر، تجري قوات الاحتلال حفريات على امتداد السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة، لإقامة جدار إسمنتي لمنع الأنفاق العابرة باتجاه التجمعات الإسرائيلية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل اكتشاف أنفاق عابرة من قطاع غزة باتجاه التجمعات الإسرائيلية.

ووفق مصادر فلسطينية، فإن الحديث يدور عن تحركات إسرائيلية غير اعتيادية شرق رفح منذ صباح الإثنين، يعتقد أنها على علاقة بالنفق.

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وقالت المصادر، لـ"العين الإخبارية"، فضلت عدم الإفصاح عن أسمائها، إن: "إن الحفارات الإسرائيلية تشاهد بوضوح شرق رفح وخان يونس، بحثاً عن أنفاق وكذلك لإقامة الجدار العائق".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن جيش الاحتلال إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار أُطلقت من قطاع غزة في مهمة لم يتم الكشف عنها.

وقال الجيش الإسرائيلي: "رصدت قوة عسكرية طائرة مسيرة تسللت من قطاع غزة؛ حيث تم إسقاطها من قبل قواتنا ونقلها للفحص".

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي مزيداً من التفاصيل عن مكان إسقاط الطائرة.

ولم تعلن أي جهة من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن هذه الطائرة.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن عدة مرات في السنوات الماضية إسقاط طائرات مسيرة بدون طيار أطلقت من قطاع غزة.