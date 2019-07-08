"الأوقاف اليمنية": الإرهاب الحوثي استهدف 76 مسجدا

قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحمد عطية، الإثنين، إن إرهاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استهدف 76 مسجدا.

وأشار عطية إلى أن المليشيا الإرهابية تعمدت استفزاز مشاعر اليمنيين، وذلك من خلال أعمالها الإرهابية ضد المساجد ومدارس تعليم القرآن الكريم.

وأوضح المسؤول اليمني أن المليشيا الانقلابية ارتكبت نحو 76 انتهاكا بعدد من المحافظات، لافتا إلى أنها فجرت المساجد ونسفت البعض منها بالكامل، وحولت أخرى إلى مخازن للأسلحة والتموين العسكري.

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وأشار إلى أن الحوثيين سعوا بشكل متعمد لاستفزاز مشاعر الناس من خلال تدمير المقدسات الدينية وتحويلها من دور للعبادات إلى مجالس لتناول "القات" وإقامة المهرجانات.





ولفت الوزير اليمني إلى أن إهانة المساجد ودور القرآن الكريم ومدارس التحفيظ وتدميرها إرهاب لم يشهده اليمن قبل عهد مليشيا الحوثي المدعومة من نظام طهران.

وكان وزير الأوقاف اليمني أعلن، في يناير 2017، أن مليشيا الحوثي فجرت أكثر من 299 مسجداً و24 آخر تعرضت لأضرار بالغة، وهو ما يؤكد أن الانقلابيين لا يعتدوا بالمقدسات الدينية في سبيل تحقيق أطماعهم السياسية.