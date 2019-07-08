قتلى وجرحى بهجوم مسلح غربي إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 8 أشخاص وجرح 11 آخرون، الإثنين، في هجوم شنه مسلحون بمنطقة متاكل في إقليم بني شنقول جومز غربي إثيوبيا. وقال رئيس مكتب السلم والأمن بإقليم بني شنقول الإثيوبي أبيرا باييت إن المهاجمين تعمدوا استهداف مدنيين، وأطلقوا النار عليهم وخلفوا خسائر بشرية ومادية عديدة. وفي يونيو/حزيران الماضي، شهد إقليم بني شنقول "جومز" أعمال عنف خلفت قتلى وجرحى. وأكدت مصادر أمنية حينها أن رجالا يرتدون ملابس مموهة قتلوا أكثر من 50 شخصا وأصابوا 23 آخرين في المنطقة. Advertisements وأوضحت المصادر أن المهاجمين يشتبه في أنهم نفس الأشخاص الضالعين في الانقلاب بإقليم أمهرا في الـ22 من يونيو الماضي. وأعلنت السلطات الإثيوبية توقيف 255 شخصا في إقليم أمهرة، بينهم 212 كانوا تحت إمرة قائد الانقلاب الفاشل شمال البلاد. ويتمتع إقليم بني شنقول جومز بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، وهو إقليم غني بالذهب والثروات المعدنية.

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