- 1/2
- 2/2
رويترزالثلاثاء 2019/7/9 12:11 صباحا بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء البريطانية خلال قمة العشرين
ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بطريقة إدارة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لعملية بريكست، وحملها مسؤولية "الفوضى" القائمة حاليا، معربا عن سروره لرحيلها القريب.
وقال ترامب في تغريدة "إن الخبر السعيد بالنسبة للمملكة المتحدة الرائعة أنه سيكون لها رئيس جديد للحكومة".
وتابع ترامب "لدي ملاحظات كثيرة على طريقة إدارة المملكة المتحدة ورئيسة الحكومة تيريزا ماي للبريكست"، مضيفا "لقد قلت لها ما كان يجب القيام به، لكنها قررت التصرف بشكل مختلف".
وكانت ماي أعلنت أنها ستستقيل في السابع من يونيو/حزيران المقبل، وتأتي الخطوة تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون، هو الأقرب لخلافة ماي بعد أن استقال من الحكومة، احتجاجا على مشروعها للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي ينص على بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي و"شبكة أمان" في جزيرة أيرلندا، طالما لم تتم تسوية مسألة الحدود بين أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب عن رحيل تيريزا ماي: خبر رائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.