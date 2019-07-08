ترامب عن رحيل تيريزا ماي: خبر رائع

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بطريقة إدارة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لعملية بريكست، وحملها مسؤولية "الفوضى" القائمة حاليا، معربا عن سروره لرحيلها القريب.



وقال ترامب في تغريدة "إن الخبر السعيد بالنسبة للمملكة المتحدة الرائعة أنه سيكون لها رئيس جديد للحكومة".

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وتابع ترامب "لدي ملاحظات كثيرة على طريقة إدارة المملكة المتحدة ورئيسة الحكومة تيريزا ماي للبريكست"، مضيفا "لقد قلت لها ما كان يجب القيام به، لكنها قررت التصرف بشكل مختلف".

وكانت ماي أعلنت أنها ستستقيل في السابع من يونيو/حزيران المقبل، وتأتي الخطوة تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون، هو الأقرب لخلافة ماي بعد أن استقال من الحكومة، احتجاجا على مشروعها للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي ينص على بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي و"شبكة أمان" في جزيرة أيرلندا، طالما لم تتم تسوية مسألة الحدود بين أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.