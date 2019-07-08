"نووي إيران" وهيكلة رئاسة تركيا.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين، الثامن من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة. أبرز هذه العناوين: واشنطن تحاكم علماء إيرانيين انتهكوا الحظر بتهريب منتجات بيولوجية، وبرلماني سابق عن حزب أردوغان يطالب بهيكلة الرئاسة التركية، والتجويع والترهيب.. سياط الحوثي الإرهابية لتجنيد الشباب والأطفال، وإيران تخرق الاتفاق النووي وتتجاوز حد الـ5,4 % لتخصيب اليورانيوم. إلى جانب العديد من أخبار المال والأعمال والصحة والفن والرياضة.. للاطلاع اضغط هنا

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