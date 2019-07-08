ترامب وماكرون يناقشان ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا

قال البيت الأبيض، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تهديد إيران بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم.

وأكد متحدث باسم البيت الأبيض، في بيان، أن الجانبين بحثا الجهود المتواصلة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي ووضع حد لسلوك إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

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وكان مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات أكد ، في وقت سابق الإثنين، أن إيران تواصل تهديد الأمن القومي للمنطقة، بافتعال الأزمات والتدخل في شؤون دول المنطقة.

كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران خصبت اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

ومن المقرر أن تعقد الوكالة الدولية اجتماعا طارئا في الـ10 من يوليو/تموز، بناء على طلب الولايات المتحدة لعرض انتهاكات إيران للاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.

وفي استمرار مسلسل الابتزاز النووي، أعلنت طهران أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ4,5% على الأقل.