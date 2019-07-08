وزير خارجية الهند يشيد بمكانة الإمارات الإقليمية والدولية

أشاد الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في دولة الهند، بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

والتقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له في نيودلهي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى الهند.

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ورحب الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين.

من جانبه، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع الهند، وذلك انطلاقاً من العلاقات الثنائية والاستراتيجية المتميزة التي تربط البلدين.

وبحث اللقاء العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة وغيرها من المجالات المشتركة بين دولة الإمارات والهند وأوجه تطوير وتعزيز آفاقها في شتى المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك خصوصاً تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، مشددين على أهمية مكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.