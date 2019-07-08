الان تتابع قبل زيارة تميم.. تقرير أجنبي يحذر الأمريكيين: هذا تاريخ الدوحة الملطخ بالتطرف والدماء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

لا تزال أصداء الإعلان عن زيارة أمير الدوحة تميم بن حمد إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب تلقي بظلالها على الأوساط الأمريكية، منظمات ومؤسسات وشخصيات سياسية بارزة أعلنت رفضها للزيارة، استفتاءات رأي ومقالات بصحف ومواقع إخبارية لها علاقة بدوائر صنع القرار في الإدارة الأمريكية تساءلت كيف لدولة راعية وممولة للإرهاب أن تتوسط في الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر.

وفي مقال للكاتب David Reaboi، بموقع أمريكي للدراسات الأمنية، نوه إلى زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قائلا في عنوان المقال “قبل الزيارة المرتقبة يجب أن يعرف الأمريكيون من هي قطر راعية التطرف والإرهاب جيدا”.

قال الكاتب إن علاقة الجماعة الإرهابية الطويلة الأمد مع قطر تمر عبر جماعة الإخوان. تعلن حماس في ميثاقها التأسيسي أنها فرع من جماعة الإخوان في فلسطين. من جانبها، أدركت جماعة الإخوان منذ فترة طويلة أن حماس هي رأس الرمح عندما يتعلق الأمر بالجهاد المسلح. وصفت أكبر تجربة في الولايات المتحدة لتمويل الإرهاب، مؤسسة الولايات المتحدة مقابل الأرض المقدسة، الوظيفة الأساسية لجماعة الإخوان في أمريكا بأنها أداة لجمع الأموال والاتصالات للجماعة الإرهابية.

منذ أن أغلقت الحكومة الأمريكية مؤسسة تكساس للأراضي المقدسة منذ أكثر من عقد من الزمن لتوجيه ملايين إلى حماس، فإن دولاً أجنبية مثل قطر استحوذت على الركود. أموال جماعة إرهابية مثل حماس قابلة للاستبدال. وهذا يعني الاستثمار في الخدمات الاجتماعية والأراضي نفسها. جزء من سخاء قطر يعزز قبضة حماس على السكان: رشوة سكان غزة بالخدمات، وإطعام مواطنيها بالدعاية الجهادية، والحفاظ على قوة أمنية تحبط المعارضة وتشارك في قتل المتعاونين المشتبه بهم. لكن قطر لا تدعم حماس مباشرة في غزة. تقوم الإمارة الخليجية بتمويل شبكة دعم الاتصالات الضخمة التابعة للمجموعة، بما في ذلك المؤسسات والمنافذ الإعلامية والمؤثرون الذين يشكلون معظم النشاط.

منذ نصف قرن، كانت قطر واحة صغيرة للأفكار الأيديولوجية لحماس والإخوان والعديد من المتطرفين في العالم. في الستينيات من القرن الماضي، قام جمال عبد الناصر بحظر ومكافحة الإخوان في مصر، ما أجبر الآلاف من محرضي الجماعة ورجال الدين ومنظمي المجتمع على العودة إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. منذ ذلك الحين، كانت إمارة الخليج العربي في قطر قاعدة عمليات الإخوان المضيافة. بمرور الوقت، ستظهر قريباً جماعة الإخوان كإيديولوجية دولة في قطر بحكم الواقع، حيث رحبت أسرة آل ثاني الحاكمة بهم بتمويل فخم، وتكريم الدولة وإقامة مؤسسات جديدة من شأنها تلقيح الآلاف من رجال الدين المتطرفين.

وفقا للكاتب، أصبحت قطر اليوم الراعي الرئيسي للدولة لنشطاء ومجموعات الإخوان، خاصة في الغرب. منذ أن تأسست قناة الجزيرة التليفزيونية المملوكة للدولة، والتي تعد أبرز الصادرات القطرية، في عام 1996، لعبت جماعة الإخوان دورًا مهمًا في برمجة ووضع خط التحرير، حيث قدمت دعمًا إسلاميًا فكريًا قويًا للشبكة. من خلال دعم جماعة الإخوان في المنطقة، فإن الأوضاع في قطر تعرض والولايات المتحدة للخطر.

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تقوض الإمارة استقرار جيرانها العرب، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ؛ بدعم دبلوماسيا وماليا الجماعات الإرهابية العنيفة مثل حماس والقاعدة وطالبان.

وفي تعليقه على المقال بحسابه الرسمي على تويتر قال الكاتب، منذ عامين، حذر ترامب الزعماء في الشرق الأوسط من موجة التطرف وحثهم على “طردهم!” استمع البعض، لكن قطر لم تفعل. لا يزال قصر الدوحة الراعي الرئيسي لجماعة الإخوان. الليلة والغد، لدى ترامب الفرصة لتحدي قطر عندما يستقبل أميرها في البيت الأبيض. هل ستحدث جميع الأموال التي أنفقتها قطر على جماعات الضغط فرقاً؟.

مافيا إعلامية

يكمل الكاتب في مقاله عرض التاريخ الأسود لقطر، قائلا “في قطر تتكون منتجات حرب المعلومات من معلومات مُسلَّحة تُترجم إلى مجموعة متنوعة من الوسائط – من الكتب والمقالات إلى المقابلات التلفزيونية ومنشورات المدونات والتغريدات. تضم المافيا الإعلامية القطرية 38 قناة تلفزيونية رياضية في 36 دولة، وحقوق البث الحصرية للقنوات التي تملكها تيرنر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسلسلة سفر شهرية ترعاها الخطوط الجوية القطرية على شبكة سي إن إن وغيرها.

وقال بروك جولدشتاين، المدير التنفيذي لمشروع The Lawfare Project، الذي يقدم الخدمات القانونية للمجتمع اليهودي: “لقد بنت قطر بسرعة وبهدوء عملية اختراق للمجتمع العالمي، إنه يمثل وجهاً صعبًا للغرب يخفي دعم النظام للمجموعات الأكثر تطرفًا … الجماعات التي تقتل وتهدد المصالح الأمريكية بشدة”.

قناة الجزيرة هي أهم شبكة إخبارية تبث باللغة العربية في العالم، حيث ينتشر عشرات الملايين من المشاهدين عبر المجتمعات الناطقة باللغة العربية في كل بلد تقريبًا. استقطب أكثر من 35 مليون شخص أسبوعياً، وكان برنامج الجزيرة الأكثر شعبية باللغة العربية هو “الشريعة والحياة”، بطولة القرضاوي.

في شرح لماذا لا يمكن لقطر أن تدير ظهرها للإخوان أو المتطرفين، شدد الباحث ديفيد وارن على أهمية القرضاوي وإرثه في ذلك البلد. “العائلة المالكة القطرية أصبحت من الداعمين الرئيسيين للقرضاوي”. اليوم ، يلتقي القرضاوي بانتظام مع الأمير وعائلته ، وتقوم وسائل الإعلام الحكومية بانتظام بتوزيع صور لأفراد الأسرة الذين يحتضنون الشيخ بحنان كبير وتقديس.