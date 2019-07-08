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الان تتابع قبرص تدين محاولة تركية جديدة للتنقيب “غير القانوني” في مياهها الإقليمية والان مع التفاصيل
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أدانت قبرص محاولة تركيا الجديدة لإجراء عمليات حفر غير قانونية داخل مياهها الإقليمية.
وجاء في ببان صحفي صادر عن الرئاسة القبرصية أن هذه هي محاولة التنقيب الثانية التي تقوم بها تركيا بعد شهرين من بدء عمليات الحفر غير القانونية الجارية في الجزء الغربي من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
كما أكد البيان أن جمهورية قبرص ستواصل الدفاع عن حقوقها المشروعة لصالح جميع مواطنيها الشرعيين، وانها ستكثف جهودها على المستوى القانوني. والسياسي والدبلوماسي، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، لا سيما في. إطار الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد في وقت سابق باتخاذ تدابير عقابية ضد تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز في جنوب البحر المتوسط، في خطوة قد تؤدي إلى تدهور العلاقات بين أنقرة وبروكسل إلى مستوى منخفض جديد.
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