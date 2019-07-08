شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يُحمّل تيريزا ماي مسؤولية «الفوضى» بشأن «بريكست» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الاثنين) تنديده بطريقة إدارة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لعملية «بريكست»، وحملها مسؤولية «الفوضى» القائمة حاليا، معربا عن سروره لرحيلها القريب.

وقال ترمب في تغريدة «لدي ملاحظات كثيرة على طريقة إدارة المملكة المتحدة ورئيسة الحكومة تيريزا ماي للبريكست»، مضيفا «لقد قلت لها ما كان يجب القيام به، لكنها قررت التصرف بشكل مختلف».

وتابع ترمب «إن الخبر السعيد بالنسبة للملكة المتحدة الرائعة أنه سيكون لها رئيس جديد للحكومة».