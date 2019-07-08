شكرا لقرائتكم خبر عن بولتون: أمريكا ستواصل الضغط على إيران حتى تتخلى عن برنامجها النووي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم (الاثنين) أن الولايات المتحدة ستواصل زيادة الضغط على إيران حتى تتخلى عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتتوقف عن أنشطتها العنيفة في الشرق الأوسط.
وأوضح بولتون في كلمة «سنواصل زيادة الضغط على النظام الإيراني حتى يتخلى عن برنامجه للأسلحة النووية وينهي أنشطته العنيفة عبر الشرق الأوسط بما في ذلك ممارسة ودعم الإرهاب في أنحاء العالم».
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