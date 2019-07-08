شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: لن أجري أي اتصال مع السفير البريطاني في واشنطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الاثنين) أنه لن يجري من الآن فصاعداً أي اتصال بالسفير البريطاني في واشنطن كيم داروش، وذلك في أعقاب تسريب مذكرات دبلوماسية أرسلها السفير إلى لندن وتضمنت تشكيكا بقدرات ترمب على الحكم.

وقال ترمب في تغريدة «أنا لا أعرف السفير، لكنه غير محبوب في الولايات المتحدة ولا ينظر إليه هنا بشكل جيد. لن يكون لي معه أي اتصال».

وتأتي تغريدة ترمب بعد يومين على قيام صحيفة ميل أون صنداي بنشر مذكرات أرسلها السفير إلى مسؤولين في لندن يعتبر فيها أن الرئيس الأمريكي «يفتقر إلى الكفاءة».