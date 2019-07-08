شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف «رصد»: مقتل 604 أطفال وإخفاء وتعذيب 204 نساء من قِبل الحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جنيف)

أدان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد النساء والأطفال.

وأكد المدير التنفيذي لتحالف «رصد» مطهر البذيجي أمام مجلس حقوق الإنسان أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ترتكب انتهاكات جسيمة في اليمن ضد الأطفال، وأن التحالف قام برصد وتوثيق مقتل 250 طفلاً وطفلة بالرصاص الحي، و152 طفلاً وطفلة تعرضوا للقنص، و202 من الأطفال جراء انفجار الألغام الأرضيّة التي زرعتها المليشيات خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضح أن المليشيا في اليمن ترتكب الانتهاكات ضد النساء، حيث اختطفت وأخفت قسرياً وعذبت 204 نساء، من بينهن الناشطات الحقوقيات والصحفيات، كما تنتهك المادة 21 من إعلان فيينا الخاصة بتجنيد واستغلال الأطفال، موجهاً سؤالاً لمجلس حقوق الإنسان عما يمكن أن يتخذه من إجراءات للحد من انتهاكات تلك المليشيا.