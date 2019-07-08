شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترمب وماكرون يبحثان برنامج إيران النووي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث اليوم (الاثنين) مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تهديد إيران بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم. أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث اليوم (الاثنين) مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تهديد إيران بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم. وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان «بحثا الجهود المتواصلة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي ووضع حد لسلوك إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط».



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