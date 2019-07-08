شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلين وامرأة بقصف حوثي في محافظة الجوف اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الجوف) أصيب طفلان وامرأة اليوم (الإثنين) خلال قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على قرية الغيل غرب محافظة الجوف اليمنية. أصيب طفلان وامرأة اليوم (الإثنين) خلال قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على قرية الغيل غرب محافظة الجوف اليمنية. وأوضح مصدر محلي بالمحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن ميليشيا الحوثي قصفت قرية الغيل المأهولة بالسكان ما أسفر عن إصابة طفلين وامرأة بجروح بليغة، مشيراً إلى أنهُ نقل الجرحى إلى مستشفى الجوف العام لتلقي العلاج.



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