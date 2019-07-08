شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة جبل طارق: الناقلة الإيرانية المصادرة كانت محملة بالنفط بكامل طاقتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

قالت حكومة جبل طارق اليوم (الإثنين) إن الفحوص أظهرت أن الناقلة الإيرانية العملاقة التي صودرت في المنطقة التابعة لبريطانيا الأسبوع الماضي كانت محملة بالكامل بنفط خام.

وقالت حكومة جبل طارق في بيان: «بوسع حكومة جبل طارق أن تؤكد الآن وبعد حصولها على نتائج الفحص المعملي الشامل...أن الناقلة جريس 1 التي احتجزت في الساعات الأولى من صباح الخميس محملة بالنفط الخام بأقصى طاقتها».

وصعد جنود من مشاة البحرية الملكية البريطانية إلى السفينة «جريس 1» قبالة ساحل جبل طارق يوم الخميس الماضي، وقاموا بمصادرتها بسبب اتهامات بخرقها العقوبات بنقلها النفط إلى سورية.