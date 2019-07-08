شكرا لقرائتكم خبر عن باركلي: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)أعلن الوزير البريطاني المكلّف بملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «بريكست» ستيفن باركلي، اليوم (الإثنين)، أنّ بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بعد تأجيل الموعد مرتين، وأشار إلى أنّ هذه رغبة الطرفين.
وقال ستيفن باركلي في ندوة أمام الصحافة الأجنبية: «قلنا دوماً بوضوح أنه ينبغي على المملكة المتحدة الخروج في 31 أكتوبر».
وأضاف:«دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قالت في الواقع إنّ تأجيلاً من دون هدف غير مرغوب به من جانب الاتحاد أيضاً».
وأشار الوزير البريطاني إلى أنّ لدى الشركات «رغبة بألا يدوم الغموض» في هذا الأمر. مضيفاً أنّ من مصلحة الطرفين تجنّب عدم الاتفاق في هذا الملف.
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