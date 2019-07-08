شكرا لقرائتكم خبر عن وساطة فرنسية بين إيران وأمريكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية اليوم (الإثنين)، إن أكبر مستشار دبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون سيسافر إلى إيران يومي الثلاثاء والأربعاء في محاولة لوقف تصعيد التوتر بين طهران والولايات المتحدة.

وقال المسؤول الفرنسي إن الشيء المهم في أزمة كهذه هو إيجاد نقاط وسط تأخذنا من التوتر الشديد إلى التفاوض وهذا ما نحاول القيام به.

وهددت إيران اليوم بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وزيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، ضمن خطواتها في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.