شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (فيينا)

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الإثنين)، أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها بها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول العظمى في 2015.

وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان: إن «مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%».

وكانت طهران أعلنت اليوم أنها بدأت تخصيب اليورانيوم ب4,5% على الأقل رداً على إعادة فرض عقوبات أمريكية عليها.