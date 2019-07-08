شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: سنواصل المطالبة برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

التقى رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وأعضاء وفد البرلمان الذي يُمثِّل عدداً من المجالس والبرلمانات العربية، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، وذلك في القصر الجمهوري أمس (الأحد)، بحضور السفير عمر دهب الوكيل المُكلَّف بوزارة الخارجية بجمهورية السودان.

واستمع وفد البرلمان إلى شرح من رئيس المجلس العسكري الانتقالي عن تطورات الأوضاع في السودان بعد الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي وقوف البرلمان العربي التام مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها، تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

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وأعلن السلمي ترحيب البرلمان بالاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون السودان خلال المرحلة الانتقالية، متمنياً أن يكون الاتفاق بداية مرحلة جديده من الاستقرار والسلام والنهضة فى السودان.

وأضاف: «سيواصل البرلمان العربي عمله في تنفيذ خطة العمل التي بدأها في وقت سابق، بمطالبته الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب»، مؤكداً أن الوقت أصبح ملائماً لرفع تلك العقوبات في ظل الانتقال السياسي السلس الذي تشهده السودان، وحاجة السودان الماسّة الاقتصادية على المستويين الرسمي والشعبي لرفعها.

وذكر السلمي، أن وفد البرلمان العربى سيعقد خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات بقوى إعلان الحرية والتغيير، ومبعوث الاتحاد الأفريقي، والمبعوث الإثيوبي، وقوى مدنية سياسية متعددة من أطياف الشعب السوداني.

وتأتي الزيارة في إطار وقوف ودعم البرلمان العربي التام لجمهورية السودان، ومتابعته باهتمامٍ بالغ تطورات عملية التحول السياسي هناك.