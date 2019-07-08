شكرا لقرائتكم التحالف: إسقاط طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الاثنين، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت مساء الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي وفق البيان الذي نقلته (واس)، "أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكدا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".