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كتب محمد بشاري
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها بها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول العظمى في 2015.
وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67 في المئة".
وكانت طهران قد أعلنت الاثنين، أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 4,5 في المئة على الأقل، ردا على إعادة فرض عقوبات أمريكية عليها.
وكانت طهران قد كسرت في وقت سابق حدا لمخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.
فيما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتونأن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران حتى تغير استراتيجيتها وتتخلى عن برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال بولتون إن بلاده "لن تسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي بأي طريقة"، مؤكدا أن واشنطن تتعاون مع حلفائها من أجلا تشديد العقوبات على إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر "القنبلة النووية الإيرانية" ...وكالة الطاقة الذرية تؤكد تجاوز إيران حدود تخصيب اليورانيوم...وأمريكا: سنواصل الضغط على طهران حتى تتخلى عن برنامجها النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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