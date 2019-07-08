نتنياهو: لولا جهودي لحصلت إيران على ترسانة نووية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أن "جهوده هي ما منع ​إيران​ من الحصول حتى الآن على ​السلاح النووي​"، مطالبا الدول الأوروبية بـ"معاقبة ​طهران​ على رفعها لمستوى تخصيب اليورانيوم".

ولفت نتانياهو في حديث إلى صحيفة "​هآرتس​"، ردا على سؤال عما إذا كان انسحاب إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ العام الماضي من ​الاتفاق النووي​ المبرم عام 2015 جعل الوضع أكثر خطورة الى أنه "لو لم أخض هذه المعركة ضد إيران لحصلت على الترسانة النووية. وسبب عدم امتلاكها (للسلاح النووي حتى الآن) يكمن في الضغوط التي نمارسها، في مواجهة ​العالم​ كله و​الإدارة الأميركية​ السابقة والعديد من الناس في ​الحكومة الإسرائيلية​ أيضا. هذا يشكل خطرا هائلا على مستقبلنا، لكن جهودنا أوقفت إيران هذه المرة".

وحذر نتانياهو من أن "طهران تحاول اليوم خرق الخط الأحمر وتؤشر بوضوح على سعيها إلى الحصول على السلاح النووي"، مشيرا إلى أن "​العقوبات الأميركية​ الصارمة تجعل تحقيق هذا الهدف صعبا للغاية بالنسبة للإيرانيين لكنها لا تنهي المشكلة".

وجدد ​نتنياهو​ تأكيده على أن "​تل أبيب​ لن تسمح لطهران بالحصول على ​قنبلة​ نووية".