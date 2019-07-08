ترامب: ماي تتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بفوضى

انتقد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ طريقة تعامل رئيسة الوزراء البريطانية ​تريزا ماي​ في حل أزمة خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ (البريكست)، ووصفها بـ"الفوضى"، مشيراً إلى أن "​أميركا​ لن تتعامل بعد مع ​السفير البريطاني​ في البلاد".

وأشار ترامب في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "أنني كنت مهتما للغاية بطريقة تعامل بريطانيا ورئيسة الوزراء تريزا ماي مع البريكست، أي فوضى صنعتها هي وممثليها، وقد قلت لها كيف يمكنها أن تنهي الأمر، لكنها قررت المضي في طريق آخر".

وأشار ترامب الى "أنني لا أعرف السفير، نحن لن نتعامل معه بعد الآن"، لافتاً الى أن "الخبر الجيد بالنسبة للابريطانيا هو أنه في القريب العاجل سيكون هناك رئيس جديد للوزراء".