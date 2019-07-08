السفارة السعودية: السلطات أوقفت بعض رعاياها المسافرين إلى تركيا

أفادت السفارة السعودية لدى أنقرة بأن "السلطات التركية أوقفت بعض رعايا المملكة المسافرين إلى تركيا لغرض السياحة، بسبب عدم حملهم جوازات سفرهم الأصلية"، مشددة على أهمية "حمل أصل جواز السفر، مع الحرص على الحفاظ عليه من الفقدان أو السرقة أو التلف".
وأشارت إلى أن "السلطات التركية تطلب إبراز أصل جواز السفر بغرض إثبات الشخصية وأنها لا تقبل بصورة الجواز".
وكانت قد حذرت السفارة السعودية في أوقات سابقة من ممارسات احتيال للمستثمرين السعوديين في العقار في تركيا.
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