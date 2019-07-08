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المهاجرون الإثيوبيون يتظاهرون مجددا في تل أبيب ومدن أخرى ضد العنصرية الإسرائيلية

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خرجت مظاهرات في عدة مناطق في إسرائيل بعد أكثر من أسبوع على مقتل الشاب الإثيوبي سالومون تيكا على يد ​الشرطة الإسرائيلية​، كان أبرزها مسيرة نسائية في ميدان رابين ب​تل أبيب​.

وحسب موقع "والا" الإسرائيلي فقد اعتقلت الشرطة ستة متظاهرين في نتاليا، واثنين في بتاح تكفا بدعوى شروعهم في أعمال عنف.

وأكدت إحدى المشاركات في مسيرة تل أبيب أن الإثيوبيين ليسوا أعداء وأنهم لن يسمحوا لأحد بإيذاء أطفالهم. ورفعت في التظاهرة لافتات تقول إنهم لا يريدون أن يكونوا الضحايا المقبلين لعنصرية وعنف الشرطة الإسرائيلية.

وفي نهاية التظاهرة وقف المشاركون دقيقة صمت على روح القتيل تيكا، ثم ألقت منظمة التظاهرة، يوني ساكيبا، كلمة قالت فيها إن الإثيوبيين يتظاهرون من أجل حقوقهم، وأكدت أن المهاجرين الإثيوبيين ضلوا السبيل، وأنهم لا يحظون بالتعليم ولا يعاملون بمساواة، ولا يلقون قبولا في المجتمع الإسرائيلي، وتنتقص كرامتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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