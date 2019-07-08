خرجت مظاهرات في عدة مناطق في إسرائيل بعد أكثر من أسبوع على مقتل الشاب الإثيوبي سالومون تيكا على يد الشرطة الإسرائيلية، كان أبرزها مسيرة نسائية في ميدان رابين بتل أبيب.
وحسب موقع "والا" الإسرائيلي فقد اعتقلت الشرطة ستة متظاهرين في نتاليا، واثنين في بتاح تكفا بدعوى شروعهم في أعمال عنف.
وأكدت إحدى المشاركات في مسيرة تل أبيب أن الإثيوبيين ليسوا أعداء وأنهم لن يسمحوا لأحد بإيذاء أطفالهم. ورفعت في التظاهرة لافتات تقول إنهم لا يريدون أن يكونوا الضحايا المقبلين لعنصرية وعنف الشرطة الإسرائيلية.
وفي نهاية التظاهرة وقف المشاركون دقيقة صمت على روح القتيل تيكا، ثم ألقت منظمة التظاهرة، يوني ساكيبا، كلمة قالت فيها إن الإثيوبيين يتظاهرون من أجل حقوقهم، وأكدت أن المهاجرين الإثيوبيين ضلوا السبيل، وأنهم لا يحظون بالتعليم ولا يعاملون بمساواة، ولا يلقون قبولا في المجتمع الإسرائيلي، وتنتقص كرامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر المهاجرون الإثيوبيون يتظاهرون مجددا في تل أبيب ومدن أخرى ضد العنصرية الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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