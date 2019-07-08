الأمم المتحدة: أكثر من 460 ألف يمني مصابون بـ "الكوليرا"

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن "أكثر من 460 ألف يمني أصيبوا بوباء "الكوليرا" خلال العام الجاري 2019، توفي منهم 705 أشخاص"، مشيرًا إلى أن " هذه الأعداد تجاوزت معدل الإصابة بالمرض لعام 2018، والذي بلغ 380 ألف حالة مرضية".
ولفت إلى أن "معدل انتشار المرض قد تأثر بالفيضانات في البلاد ونقص مياه الشرب النظيفة"، مؤكدًا أن "نحو 20 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة إنسانية يتطلب توفيرها مبلغ 4.2 مليار دولار"، مضيفًا: "المنظمة جمعت حتى اللحظة 32 بالمئة من مجموع المبلغ".
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