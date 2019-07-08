الأمم المتحدة: أكثر من 460 ألف يمني مصابون بـ "الكوليرا"

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​فرحان حق​ أن "أكثر من 460 ألف يمني أصيبوا بوباء "​الكوليرا​" خلال العام الجاري 2019، توفي منهم 705 أشخاص"، مشيرًا إلى أن " هذه الأعداد تجاوزت معدل الإصابة بالمرض لعام 2018، والذي بلغ 380 ألف حالة مرضية".

ولفت إلى أن "معدل انتشار المرض قد تأثر ب​الفيضانات​ في البلاد ونقص ​مياه الشرب​ النظيفة"، مؤكدًا أن "نحو 20 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة إنسانية يتطلب توفيرها مبلغ 4.2 مليار ​دولار​"، مضيفًا: "المنظمة جمعت حتى اللحظة 32 بالمئة من مجموع المبلغ".