الجيش الإسرائيلي يعلن عن اكتشاف نفق قرب الحدود مع غزة

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عن "اكتشاف مسار نفق في منطقة جنوب ​قطاع غزة​"، مؤكدا أن "العمل جار لدراسة مسار الذي يسلكه النفق".

وأشار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​ أن "بناء العائق تحت الأرض عند الحدود مع قطاع غزة أدى إلى اكتشاف مسار نفق آخر في جنوب قطاع غزة"، لافتاً أن "​القوات​ تدرس مسار النفق".

واكد أدرعي أنه "سيعلن ​تفاصيل​ أخرى في وقت لاحق".

من جانبه، أكد رئيس مجلس ​أشكول​ الإقليمي أن "اكتشاف النفق بفضل التكنولوجيا الدفاعية الرائدة المستخدمة على طول حدود غزة، والنفق لا يشكل تهديدا وهو تحت رقابة الجيش".