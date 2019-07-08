الحوثيون يعلنون استهداف مطار مدينة أبها ومحطة كهرباء تهامة في المدينة بطائرات مسيرة

أفاد المتحدث الرسمي للقوات التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع ان سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة بمدينة أبها بطائرات قاصف "2K".

واشار العميد سريع في تصريح له، الى انه تم استهداف مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى بمطار أبها بضربات سلاح الجو المسير، لافتا الى تعطل في حركة الملاحة الجوية بعد عملية استهداف المطار.

واعتبر إن هذا الاستهداف "يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تحالف قوى العدوان الذي شن خلال 48 ساعة الماضية 32 غارة جوية على مناطق متفرقة من بلدنا سقط على إثرها ضحايا وجرحى".