طقس الغد قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس صيفي معتاد على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الشهرية.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ظهور الضباب على المرتفعات ورياح ناشطة صباحا دون تعديل بدرجات الحرارة .
الأربعاء: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات.
الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية .
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