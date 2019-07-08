طقس الغد قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس صيفي معتاد على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الشهرية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ظهور ​الضباب​ على المرتفعات ورياح ناشطة صباحا دون تعديل ب​درجات الحرارة​ .

الأربعاء: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية .