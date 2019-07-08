اشار المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ في خلدة هذه الليلة في حديث تلفزيوني، الى ان "الامور تسير بالافق المرسوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر اللواء ابراهيم بعد لقائه عون وارسلان الليلة: الامور تسير بالافق المرسوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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