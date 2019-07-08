دعت مصادر "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" لقناة "LBC" الى "ضرورة إصدار إستنابات قضائية بحق المشاركين في اشكال قبرشمون من ​الحزب الديمقراطي اللبناني​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التقدمي لـ LBC: لإصدار إستنابات قضائية بحق المشاركين باشكال قبرشمون من الديمقراطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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