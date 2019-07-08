LBC: اللواء ابراهيم التقى الرئيس عون الليلة وتوجه بعد ذلك للقاء ارسلان

اشارت معلومات لقناة الـ"LBC" الى ان المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ التقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ هذه الليلة، وتوجه بعد ذلك للقاء رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ في خلدة.

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