الجيش: توقيف 3 أشخاص اعتدوا بالضرب على سائق سيارة أجرة بتاريخ سابق

اعلنت ​قيادة الجيش​ - ​مديرية التوجيه​ في بيان ان ​مديرية المخابرات​ أوقفت بتاريخه في محلة ​الرمل العالي​، كلا من: (ح.غ)، (أ.م) و(ع.م)، الذين ظهروا في فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بتاريخ سابق، وهم يعتدون بالضرب المبرح على سائق سيارة أجرة في شارع الماريوت - الجناح. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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