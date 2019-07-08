اخلاء سبيل 4 موقوفين من اصل 8 بحادثة قبرشمون لعدم تورطهم بإطلاق النار

تم إخلاء سبيل أربعة من الموقوفين الثمانية الذين تم توقيفهم بعد أحداث قبرشمون، وقد أخلي سبيل الاربعة بعدما ثبت عدم تورطهم في إطلاق النار في قبرشمون.
وقد أصبح عدد الموقوفين أربعة موقوفين اثنان منهم تم التأكد من تورطهم، مع الاشارة الى أن جميع الموقوفين هم من مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي.
وتتولى شعبة المعلومات التحقيق في الحادث بتكليف من النيابة العامة.
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