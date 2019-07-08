اخلاء سبيل 4 موقوفين من اصل 8 بحادثة قبرشمون لعدم تورطهم بإطلاق النار

تم ​إخلاء سبيل​ أربعة من الموقوفين الثمانية الذين تم توقيفهم بعد أحداث ​قبرشمون​، وقد أخلي سبيل الاربعة بعدما ثبت عدم تورطهم في ​إطلاق النار​ في قبرشمون.

وقد أصبح عدد الموقوفين أربعة موقوفين اثنان منهم تم التأكد من تورطهم، مع الاشارة الى أن جميع الموقوفين هم من مناصري ​الحزب التقدمي الاشتراكي​.

وتتولى ​شعبة المعلومات​ التحقيق في الحادث بتكليف من ​النيابة العامة​.