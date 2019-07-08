العثور على جثة رجل داخل سيارته في كفرذبيان

عُثر على جثة المواطن د. ج.ك مواليد العام 1966، عند مفرق بلدة كفرذبيان- كسروان، مصابًا بطلق ناري في رأسه داخل سيارته.
وحضرت على الفور القوى الأمنية والأدلة الجنائية الى المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.
وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر الصليب الأحمر إلى مستشفى الحاج في عشقوت.
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