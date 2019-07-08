العثور على جثة رجل داخل سيارته في كفرذبيان

عُثر على جثة المواطن د. ج.ك مواليد العام 1966، عند مفرق بلدة كفرذبيان- ​كسروان​، مصابًا بطلق ناري في رأسه داخل سيارته.

وحضرت على الفور ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية الى المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر ​الصليب الأحمر​ إلى ​مستشفى​ الحاج في ​عشقوت​.