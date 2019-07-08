عز الدين: مدينة صور سياحية بامتياز والبطاقة الصحية يجب ان يمتلكها كل مواطن

أكدت النائب ​عناية عز الدين​ أن "​مدينة صور​ التي يصنف العديد من أجزائها ضمن التراث العالمي هي مدينة سياحية بامتياز، وليست بحاجة الى شهادة من احد ولكن التصنيف يحتاج الى اعادة دراسة مراسيم قديمة اعطت تسهيلات للكثير من المدن اللبنانية على أنها مراكز للاصطياف والبنى التحتية والاستثمار، ومدينة صور لم تعط هذا الامتياز في ذلك الوقت، ولكن في الوقت الحالي هذه الامتيازات بحاجة الى مراجعة من باب اقتصادي وسياحة مستدامة، ولكن مناطقيا ومحليا يتم العمل على وضع ​سياسة​ سياحية متكاملة".

وخلال استضافة نجوم مسلسل الباشا في الاستديو الخارجي لإذاعة صوت الفرح برعاية ​وزارة الثقافة​ وذلك على شارع المشاة عند جادة الرئيس ​نبيه بري​ في صور ضمن برنامج "انت بيناتنا"، دعت الى الإهتمام بالنظافة التي هي مسؤولية مجتمعية والفرد جزء منها، مؤكدة متابعة موضوع تدريب المدربين على إعادة فرز ​النفايات​ من المصدر مع البلديات بدورته الثانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، لافتة الى وجود نشاط يتم العمل عليه بالتنسيق مع ​الكتيبة الايطالية​ في القطاع الغربي لليونيفل وسينفذ قريبا.

ولفتت النائب عز الدين الى أن أهالي الجنوب في الكثير من الأمور سبقوا الدولة، خصوصا في التعاطي مع الازمات وايجاد الحلول لها، على أمل قيام كل منا بدوره المسؤول عنه، كي لا نترك حجة علينا لأن النفايات تبدأ من عند المواطنين وتنتهي عند الدولة، قائلة أن النظافة تلعب دورا كبيرا في عملية الجذب السياحي فلنحافظ عليها.