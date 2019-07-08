ترمب بحث مع نظيره الفرنسي الملف النووي الإيراني

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واشنطن: أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تباحث في اتصال هاتفي الإثنين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الملف النووي الإيراني. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ الرئيسين "تباحثا في الجهود الجارية لضمان عدم حيازة إيران السلاح النووي ولوضع حد لسلوكها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط".



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