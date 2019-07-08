ميتسوتاكيس يعلن تشكيلة الحكومة اليونانية الجديدة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



آثينا: أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مساء الإثنين تشكيلة حكومته الجديدة التي ضمت تكنوقراطا ونساء واعدا بنهوض الاقتصاد.

وعهدت وزارة المال الى خريستوس ستيكوراس الاقتصادي البالغ ال45 من العمر الذي كان وزيرا للمال بالإنابة بين عامي 2012 و2015 في عهد الحكومة المحافظة السابقة.

ويتسلم ستيكوراس اقتصادا يسجل تباطؤا في النمو ودينا يتجاوز 180% من إجمالي الناتج الداخلي، ومفاوضات صعبة مع الجهات الدائنة لليونان لتخفيف الأهداف الضريبية.

وعهد بوزارة الخارجية إلى نيكوس ديندياس (59 عاما) الذي كان وزيرا للعدل عندما فتح تحقيق بحق حزب "الفجر الذهبي" للنازيين الجدد بعد مقتل مغني راب معاد للفاشيين في 2013.

كما عهد لمسؤولين سابقين من اليمين المتطرف كانا مقربين من ميتسوتاكيس عندما كان في صفوف المعارضة، بمسؤوليات في الحكومة الجديدة.

فقد تسلم أدونيس جورجياديس (46 عاما) حقيبة التنمية والاستثمار وهو كان عضوا سابقا في حزب "لاوس" من اليمين المتطرف واضطر إلى تقديم اعتذار علني في 2017 لترويجه لكتاب معاد للسامية قال إنه "كتابه المفضل".

Advertisements

في حين تسلم ماكيس فوريديس العضو السابق في حزب لاوس وزارة الزراعة.

وعين الوزير الاشتراكي السابق مخياليس خريسوهيديس (63 عاما) وزيرا لحماية المواطنين. وكان شارك في تفكيك منظمة اجرامية من اليسار المتطرف في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وعين المحامي نيكوس بانايوتوبولوس (53 عاما) وزيرا للدفاع، ويورغوس كوموتساكوس الناطق الوزاري السابق (57 عاما) وزيرا للهجرة في بلد يعبره حوالى مليون مهاجر في أوج أزمة الهجرة.

وسيتولى الوزراء الجدد مهامهم رسميا الثلاثاء على ان تعقد أول جلسة للحكومة الأربعاء.

وأنضمت خمس نساء إلى الحكومة الجديدة بينهن نيكي كيراموس وهي محامية في ال38 عينت وزيرة للتربية.

وتولى ميتسوتاكيس الإثنين رسميا منصبه. وكان حزبه "الديموقراطية الجديدة" فاز الأحد ب40% من الأصوات في الانتخابات المبكرة وهي أول انتخابات تشريعية منذ إفلات اليونان من الإفلاس في 2015. ويحظى في البرلمان بالغالبية المطلقة مع 158 مقعدا من أصل 300.