شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: تركيا دولة غير أمنة للسياحة وللاستثمار بعد تصاعد معدلات الجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن تركيا تعد دولة غير أمنة بالنسبة للسياحة وللاستثمار، حيث تشهد تصاعد في معدلات الجريمة، بينما كانت تحتل المرتبة الرابعة عشر في العام 2013، أصبحت تحتل المرتبة الثامنة في معدلات الجريمة عالمياً وهو ما يعكس تصاعد معدلات الجريمة.

وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه النسبة سوف ترتفع أكثر في ظل الأزمات الاقتصادية المتصاعدة الي تعيشها أنقرة بسبب سياسات النظام الحاكم ، وبما أن تحقيق " الاستقرار الاقتصادى " مطلب رئيسي في تحقيق " الاستقرار الأمنى "، فإن ما ينتظر تركيا من أزمات اقتصادية " بسبب سياسات النظام الحاكم التي تقود تركيا إلى عزله.

وتابع خالد الزعتر: أيضاً في ظل التوجه الأمريكي الضاغط على أنقره عبر التهديد بفرض عقوبات الاقتصادية ، فإن هذا الإنهيار الحاصل والمتواصل في الاقتصاد التركي " الذي أصبح اقتصاد هش " سيكون له تأثير على تصاعد معدلات الجريمة في الداخل التركي.