شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل ديكتاتوريته ويأمر رجاله بعرقلة مشاريع رئيس بلدية إسطنبول الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن الرئيس التركى ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، رجب طيب أردوغان، أصدر تعليمات إلى أعضاء مجلس بلدية إسطنبول التابعين لحزبه العدالة والتنمية بعرقلة مشاريع حزب الشعب الجمهورى الذى يتولى رئاسة البلدية الكبرى.

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن حزب العدالة والتنمية سيخسر حكم تركيا فى أول انتخابات مقبلة حال مواصلة أعضاء مجالس البلديات التابعين له رفض المشاريع التى يتقدم بها رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهورى المعارض.

ولفتت صحيفة زمان إلى أن الحكومة ومجموعة نواب العدالة والتنمية بالبرلمان يتصرفان كحزبين مختلفين، وأن أردوغان انسلخ عن الشعب قائلا: “يحاول كبح انهيار 17 عاما من الحكم وتآكل الحزب بالتحالف مع الحركة القومية، لكن حالة الانزعاج المهيمنة على قاعدة حزب العدالة والتنمية ستتكشف وستتفاقم بمرور الوقت، جولة إعادة انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى كشفت يأس القوميين من دولت بهجلى، ويبدو أن تآكل الحزب انتقل من العدالة والتنمية إلى الحركة القومية.