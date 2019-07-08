محلل سعودى: مايحدث لاقتصاد تركيا والليرة مرتبط بسياسات وجنون أردوغان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، أن ما يحدث لاقتصاد تركيا والليرة، مرتبط بسياسات وجنون الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على المستوى الداخلي والخارجي .

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن هبوط الليرة التركية بمعدل 2٪ هو مقدمة وإنذار لهبوط قادم مع فرض العقوبات الأمريكية .

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وأضاف فهد ديباجى، أن أغلب المحللين الاقتصادين يَرَوْن أن مايحدث لاقتصاد تركيا والليرة ، مرتبط بسياسات وجنون أردوغان على المستوى الداخلي والخارجي .