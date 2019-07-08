4 سبتمبر.. "أطباء الأسنان" تطلق مؤتمرها الدولي الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، مؤتمرها الدولي السنوي في دورته الخامسة “EDSIC 2019”، وذلك في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي وحفل الافتتاح يوم الأربعاء 4 سبتمبر.

ويرأس المؤتمر فى دورته الخامسة، الدكتور خالد الشريف تقيب قنا، والدكتورة تيسيير قبيسى نائب رئيس المؤتمر، والدكتور يوسف حمزة سكرتير عام المؤتمر، والدكتور هشام عبد الناصر سكرتير عام مساعد، الدكتور محمد علاء المدير التنفيذى، الدكتور محمد خطاب المنسق العام، الدكتور صلاح الأفيونى أمين الصندوق، وأعضاء البورد: الدكتور مجدى بيومى، الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور حسين عبد الهادى، الدكتور محمد بدوى، الدكتور أشرف زعلوك، وروؤساء شرف المؤتمر، نقباء 6 محافظات، هم: الأقصر، سوهاج، أسيوط، الوادي الجديد، أسوان.

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قال الدكتور خالد البدرى، عضو مجلس النقابة، إن المؤتمر هذا العام يضم حوالي 20 ورشة عمل تغطي مختلف المجالات العملية في مجال طب وجراحة الفم والأسنان، لافتا إلى أنها من المقرر أن تبدأ قبل انطلاق المؤتمر بأيام وتستمر لمدة أسبوع، مشيرا إلى وجود ورش عمل تخصصيه تعقد على مدار يومين، وتتضمن تخصصات دقيقه كتقويم الأسنان وجراحة الوجه والفكين وعلاج الجذور، بالإضافه إلى ورش العمل فى مجال التجميل والعلاج التحفظى وجراحات اللثة، وزراعة الأسنان وطب أسنان الأطفال، وتطبيقات الليزر، بالإضافة مشاركة 6 محاضرين أجانب ومصريين دوليين فى تقديم بعض الورش.

وأوضح الدكتور محمد علاء، عضو مجلس نقابة الأسنان، المدير التنفيذي للمؤتمر، انه من المقرر أن يشارك بالمؤتمر حوالى 100 محاضر.​

يذكر أن الدورة الأولى لمؤتمر نقابة الأسنان الدولي EDSIC، تم عقدها فى 2015، بمشاركة حوالى 2500 مشارك، و5000 زائر للمعرض المصاحب للمؤتمر والخاص بمستلزمات طب الأسنان، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر فى تلك المرة، طفرة فى البرنامج العلمى، وزيادة فى أعداد ورش العمل، وعدد الشركات المشاركة بالمعرض المصاحب له، والعديد من الفعاليات الجديدة.