تركيب أعمدة إنارة ذات جهد منخفض في شوارع الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أعلنت المهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بديوان عام محافظة الأقصر، عن تركيب 1548 عمود إنارة ذات جهد منخفض بطول 8 متر، وتركيب 239 عمود جهد منخفض بطول 10.5 متر، ما أدى إلى تحسين شبكة الجهد المنخفض وإنارة 45 طريق من الطرق المظلمة وتحسين الخدمة للمواطن.

وأضافت أنه جرى تركيب 20 محول قدرة 300 ك فولت أمبير، و6 محولات قدرة 500 ك فولت أمبير، ما أدى إلى تحسين الجهد والتيار في 12 قرية ونجع بنطاق المحافظة وإنارة 25 كيلو متر من الطرق المظلمة.

وتابعت أنه جرى تركيب 14 ألف متر كابلات جهد منخفض و13.5 ألف متر كابلات جهد متوسط "استبدال الهوائي بكابلات أرضية" ما أدى إلى تحسين الشبكة العامة وحماية الكثافة السكانية المتمركزة أسفل الجهد المتوسط بطول 13.5 كيلو متر.

وأشارت "ماري" إلى أنه جرى تغيير 10 آلاف كشاف ببديل "ليد"، ما أدى إلى توفير 54 ميجا وات شهريا من الشبكة العامة بتكلفة 81 ألف جنيه وذلك حتى نهاية يونيو الماضي.